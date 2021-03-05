Армения отказалась от участия в Евровидении-2021

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Армения приняла решение не участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» на фоне ситуации в республике, сообщило Общественное телевидение страны.
Армения отказалась от участия в Евровидении-2021
  • ©Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение объявляет, что Армения не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении в Facebook.

В Ереване уточнили, что «произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе».

Евровидение-2021 пройдёт в РоттердамеУчастники должны будут представить на конкурсе новые песни, несмотря на отмену шоу в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с возможными представителями России на Евровидении.

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