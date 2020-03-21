Участники Евровидения-2021 выступят на конкурсе с новой песней

Участники Евровидения-2021 должны будут представить на конкурсе новые песни, несмотря на отмену песенного шоу в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявили организаторы.

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сказано в сообщении.

В то же время каждая страна сможет сама решить, будет ли отправлен на конкурс артист, заявленный на 2020 год, либо будет проведён новый отбор.

«Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового», — добавили организаторы.

18 марта стало известно об отмене Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с сайтом «Москва 24» назвал отмену конкурса ожидаемой.