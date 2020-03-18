В Little Big оценили отмену Евровидения-2020

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2020, оценила решение об отмене песенного конкурса из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице группы в Instagram.

«Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — указал музыкальный коллектив.

Вместе с этим группа выразила благодарность за «невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей».

«Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу!» — добавляется в сообщении.

Ранее организаторы Евровидения-2020 сообщили об отмене конкурса.

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