В Little Big оценили отмену Евровидения-2020

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Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2020, оценила решение об отмене песенного конкурса из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Little Big оценили отмену Евровидения-2020
  • © Кадр: видео YouTube/Eurovision Song Contest

Соответствующее заявление было опубликовано на странице группы в Instagram.

«Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — указал музыкальный коллектив.

Вместе с этим группа выразила благодарность за «невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей».

«Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу!» — добавляется в сообщении.

Ранее организаторы Евровидения-2020 сообщили об отмене конкурса.

Подробнее по теме — в материале RT.

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