Продюсер Виктор Дробыш оценил ситуацию с возможными представителями России на Евровидении.

«Нужно отправить кого-нибудь весёлого. Позитивного, скорее всего», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в 2020 году самым правильным решением было отправить группу Little Big с песней Uno, и этот же коллектив должен поехать в 2021-м.

«Отправлять нужно весёлых, поскольку жизнь сейчас тяжёлая, Европа закрыта, люди находятся в подавленном состоянии, и дальше давить их грустными балладами смысла нет», — пояснил продюсер.

Как добавил Дробыш, на сцену должен выйти кто-то, кто сможет немного посмешить зрителей в субботу вечером.

В 2020 году клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения.