Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения.

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.

Организаторы конкурса также заявили о рекордном количестве просмотров у клипа Uno и поздравили с этим российскую группу.

В связи с эпидемией коронавируса был отменён международный конкурс «Евровидение-2020», где Россию должна была представить группа Little Big.