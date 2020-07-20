Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

Короткая ссылка
Клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения.
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
  • © YouTube / Little Big

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.

Организаторы конкурса также заявили о рекордном количестве просмотров у клипа Uno и поздравили с этим российскую группу.

В связи с эпидемией коронавируса был отменён международный конкурс «Евровидение-2020», где Россию должна была представить группа Little Big.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить