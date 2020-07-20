Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
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«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
Организаторы конкурса также заявили о рекордном количестве просмотров у клипа Uno и поздравили с этим российскую группу.
В связи с эпидемией коронавируса был отменён международный конкурс «Евровидение-2020», где Россию должна была представить группа Little Big.