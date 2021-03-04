Парки Москвы подготовили программу в честь 8 Марта

Парки Москвы подготовили программу, посвящённую 8 Марта.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланированы мастер-классы, лекции, спектакли, викторины, тематические акции.

Акция «Вам, любимые» состоится в таких парках, как «Сокольники», Измайловский парк, «Парк Горького», сад «Эрмитаж», парк искусств «Музеон», парк «Кузьминки». К ней также присоединятся музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно».

В парке «Фили» запланирован «Цветочный забег», а в сквере по Олонецкому проезду можно будет ознакомиться с азами актёрского мастерства.

Создать открытку с объёмными цветами предложит Бабушкинский парк на занятии «Букетик для любимой мамы».

Ранее, как сообщало URA.RU, актриса Инна Чурикова рассказала о лучших подарках на 8 Марта.