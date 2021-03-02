В Петербурге открылась выставка художника-иллюстратора Антона Ломаева

В Санкт-Петербурге открылась юбилейная выставка художника-иллюстратора Антона Ломаева.

Об этом сообщает НТВ.

Ломаев в последние годы специализируется в основном на детской литературе, в том числе на работах Шарля Перро и других классиков. У него есть и две сказки собственного сочинения.

Отдельный зал экспозиции посвящён недавно завершённому оформлению книги «Остров сокровищ». Ломаев стремился к максимальной исторической достоверности.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.