В Петербурге открылась выставка художника-иллюстратора Антона Ломаева

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В Санкт-Петербурге открылась юбилейная выставка художника-иллюстратора Антона Ломаева.
В Петербурге открылась выставка художника-иллюстратора Антона Ломаева
  • © lomaevart.com

Об этом сообщает НТВ.

Ломаев в последние годы специализируется в основном на детской литературе, в том числе на работах Шарля Перро и других классиков. У него есть и две сказки собственного сочинения.

Отдельный зал экспозиции посвящён недавно завершённому оформлению книги «Остров сокровищ». Ломаев стремился к максимальной исторической достоверности.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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