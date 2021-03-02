В Петербурге открылась выставка художника-иллюстратора Антона Ломаева
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Об этом сообщает НТВ.
Ломаев в последние годы специализируется в основном на детской литературе, в том числе на работах Шарля Перро и других классиков. У него есть и две сказки собственного сочинения.
Отдельный зал экспозиции посвящён недавно завершённому оформлению книги «Остров сокровищ». Ломаев стремился к максимальной исторической достоверности.
Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.