В Москве продлили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы

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В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра порывами до 15 м/с и гололедицы, сообщили в Гидрометцентре России.
В Москве продлили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и гололедицы
  • globallookpress.com

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

В Москве предупреждение о ветре будет действовать с 00:00 до 06:00 среды, 3 марта, а предупреждение о гололедице — до 12:00 четверга, 4 марта.

В Подмосковье предупреждение о ветре объявлено с 23:00 вторника, 2 марта, до 06:00 среды, 3 марта, а предупреждение о гололедице будет действовать также до 12:00 четверга, 4 марта.

Ранее в Москве 2 марта объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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