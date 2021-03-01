В Москве 2 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве 2 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщил столичный главк Госавтоинспекции.
В Москве 2 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

«2 марта в столице начнёт действовать «жёлтый» уровень опасности из-за сильной гололедицы и порывов ветра до 15 м/c», — говорится в сообщении столичного ГАИ в Twitter.

Пешеходам и водителям рекомендуется не спешить.

Автовладельцам советуют не совершать резких манёвров.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве 8 марта.

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