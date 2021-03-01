В Москве 2 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

2 марта в столице начнёт действовать "жёлтый" уровень опасности из-за сильной гололедицы и порывов ветра до 15 метров в секунду



Правила те же: не спешите кем бы вы ни были - пешеходом или водителем. Будьте очень аккуратны в своих действиях и никаких резких манёвров