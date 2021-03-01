В Москве 2 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
«2 марта в столице начнёт действовать «жёлтый» уровень опасности из-за сильной гололедицы и порывов ветра до 15 м/c», — говорится в сообщении столичного ГАИ в Twitter.
2 марта в столице начнёт действовать "жёлтый" уровень опасности из-за сильной гололедицы и порывов ветра до 15 метров в секунду— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) March 1, 2021
Правила те же: не спешите кем бы вы ни были - пешеходом или водителем. Будьте очень аккуратны в своих действиях и никаких резких манёвров
Пешеходам и водителям рекомендуется не спешить.
Автовладельцам советуют не совершать резких манёвров.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве 8 марта.