В «Ленкоме» поделились воспоминаниями об Олеге Янковском

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер поделился воспоминаниями об актёре Олеге Янковском, которому 23 февраля исполнилось бы 77 лет.

В беседе с Nation News он назвал Янковского уникальным артистом и человеком.

«Он многие годы заполнял кинематограф и театральную жизнь Москвы, Петербурга, всей страны. Это уникальный, великий, изумительный актёр, народный артист Советского Союза, последний из могикан. Мы все в театре «Ленком» его обожаем, обожали и будем обожать», — сказал Варшавер.

По его словам, Янковский был примером не только выдающегося артиста, но и человека.

«Скажу вам по секрету, я ни разу не слышал от него плохого слова о ком-то. Это уникальная черта, когда человек так относится к своим коллегам, друзьям, другим людям», — отметил он.

Янковский скончался 20 мая 2009 года.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.