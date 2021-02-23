В «Ленкоме» поделились воспоминаниями об Олеге Янковском
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В беседе с Nation News он назвал Янковского уникальным артистом и человеком.
«Он многие годы заполнял кинематограф и театральную жизнь Москвы, Петербурга, всей страны. Это уникальный, великий, изумительный актёр, народный артист Советского Союза, последний из могикан. Мы все в театре «Ленком» его обожаем, обожали и будем обожать», — сказал Варшавер.
По его словам, Янковский был примером не только выдающегося артиста, но и человека.
«Скажу вам по секрету, я ни разу не слышал от него плохого слова о ком-то. Это уникальная черта, когда человек так относится к своим коллегам, друзьям, другим людям», — отметил он.
Янковский скончался 20 мая 2009 года.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.