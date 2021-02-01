Евгений Князев поделился воспоминаниями о Василии Лановом

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Театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.
Евгений Князев поделился воспоминаниями о Василии Лановом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«Лановой — это столп, на котором держался театр. И вот он подкосился и рухнул. Он всегда верил в наш театр, в вахтанговскую школу. Вахтангов был для него кумиром, которого он не предавал все годы. Он всегда говорил, что наш театр будет существовать, если мы будем крепко держаться друг за друга», — заявил Князев на церемонии прощания в Театре Вахтангова.

Как отметил актёр, Лановой был настоящим человеком, который мог одинаково разговаривать и с академиком, и с рабочим.

Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Ланового.

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