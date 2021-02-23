Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище

Актриса Екатерина Градова будет похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой — будет похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища», — цитирует РИА Новости Варшавера.

Он уточнил, что похороны пройдут в среду, 24 февраля.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Екатерины Градовой.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла 22 февраля на 75-м году жизни.