В Театре сатиры рассказали о Екатерине Градовой

Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал об актрисе Екатерине Градовой.

«Подруг в театре у неё вроде не было. Она после ухода из театра в 1987 году больше ни разу не заходила и ни с кем из театра не дружила», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Агаев, Градова была очень хорошей актрисой и в кино, и на сцене.

«Она работала с Плучеком. Он был требовательным и строгим. Но к ней было ровнее отношение и без претензий», — сказал директор театра.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в Москве.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.