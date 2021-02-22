В Театре сатиры рассказали о Екатерине Градовой

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Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал об актрисе Екатерине Градовой.
В Театре сатиры рассказали о Екатерине Градовой
  • РИА Новости

«Подруг в театре у неё вроде не было. Она после ухода из театра в 1987 году больше ни разу не заходила и ни с кем из театра не дружила», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Агаев, Градова была очень хорошей актрисой и в кино, и на сцене.

«Она работала с Плучеком. Он был требовательным и строгим. Но к ней было ровнее отношение и без претензий», — сказал директор театра.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в Москве.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.

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