Диана Арбенина рассказала о перенесённом COVID-19

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, как перенесла коронавирусную инфекцию COVID-19.

«У меня не было никаких симптомов: ни температуры, ни потери обоняния, только некритичная слабость, и я связывала её с общей усталостью к концу года. Но в декабре появились жутчайшие головные боли, которые держались около двух недель и не снимались ничем. Я сдала кровь и узнала, что у меня есть антитела к коронавирусу», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её мнению, многие переносят эту болезнь так, всё зависит от состояния организма, иммунитета.

Как добавила Арбенина, из всех своих знакомых и друзей она единственная, кто столь легко перенёс это заболевание.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.