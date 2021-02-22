Диана Арбенина рассказала о перенесённом COVID-19

Короткая ссылка
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, как перенесла коронавирусную инфекцию COVID-19.
Диана Арбенина рассказала о перенесённом COVID-19
  • © Максим Блинов / РИА Новости

«У меня не было никаких симптомов: ни температуры, ни потери обоняния, только некритичная слабость, и я связывала её с общей усталостью к концу года. Но в декабре появились жутчайшие головные боли, которые держались около двух недель и не снимались ничем. Я сдала кровь и узнала, что у меня есть антитела к коронавирусу», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её мнению, многие переносят эту болезнь так, всё зависит от состояния организма, иммунитета.

Как добавила Арбенина, из всех своих знакомых и друзей она единственная, кто столь легко перенёс это заболевание.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить