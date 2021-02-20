Карен Шахназаров описал минусы удалёнки

Кинорежиссёр, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров признался, почему является категорическим противником онлайн-работы.

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Я понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе. Одеваться не надо, мыться, в общем-то, тоже необязательно. Можно постоянно есть, разговаривать не с кем, служебных романов заводить тоже ни к чему, участвовать в вечеринках с сотрудниками тоже не приходится. То есть тихое существование, которое в конечном счёте приводит к появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире. Так что надеюсь, что всё-таки мы сумеем победить эпидемию и перейдём к нормальной человеческой жизни», — констатировал режиссёр.

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