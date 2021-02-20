Карен Шахназаров описал минусы удалёнки

Короткая ссылка
Кинорежиссёр, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров признался, почему является категорическим противником онлайн-работы.
Карен Шахназаров описал минусы удалёнки
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Я понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе. Одеваться не надо, мыться, в общем-то, тоже необязательно. Можно постоянно есть, разговаривать не с кем, служебных романов заводить тоже ни к чему, участвовать в вечеринках с сотрудниками тоже не приходится. То есть тихое существование, которое в конечном счёте приводит к появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире. Так что надеюсь, что всё-таки мы сумеем победить эпидемию и перейдём к нормальной человеческой жизни», — констатировал режиссёр.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить