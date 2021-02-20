Жена Александра Збруева рассказала о состоянии актёра
- РИА Новости
«Александр Викторович чувствует себя намного лучше. Пневмония уже прошла», — сообщила она в беседе с kp.ru.
Как стало известно, у Збруева внезапно поднялась температура. Он лечился несколько дней дома, но потом пришлось обратиться к врачам. При обследовании у актёра обнаружили антитела к коронавирусу.
После выздоровления Збруев приступит к репетициям в спектакле «Перед заходом солнца» по пьесе Герхарта Гауптмана, где у него главная роль. В июне должна состояться премьера.
Директор «Ленкома» Марк Варшавер подтвердил, что Збруев на днях должен приступить к работе над спектаклем «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина.