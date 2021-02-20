Жена Александра Збруева рассказала о состоянии актёра

Супруга народного артиста РСФСР Александра Збруева актриса Людмила Савельева рассказала, как артист перенёс коронавирус.

«Александр Викторович чувствует себя намного лучше. Пневмония уже прошла», — сообщила она в беседе с kp.ru.

Как стало известно, у Збруева внезапно поднялась температура. Он лечился несколько дней дома, но потом пришлось обратиться к врачам. При обследовании у актёра обнаружили антитела к коронавирусу.

После выздоровления Збруев приступит к репетициям в спектакле «Перед заходом солнца» по пьесе Герхарта Гауптмана, где у него главная роль. В июне должна состояться премьера.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер подтвердил, что Збруев на днях должен приступить к работе над спектаклем «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина.