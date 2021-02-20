Жена Александра Збруева рассказала о состоянии актёра

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Супруга народного артиста РСФСР Александра Збруева актриса Людмила Савельева рассказала, как артист перенёс коронавирус.
Жена Александра Збруева рассказала о состоянии актёра
  • РИА Новости

«Александр Викторович чувствует себя намного лучше. Пневмония уже прошла», — сообщила она в беседе с kp.ru.  

Как стало известно, у Збруева внезапно поднялась температура. Он лечился несколько дней дома, но потом пришлось обратиться к врачам. При обследовании у актёра обнаружили антитела к коронавирусу.

После выздоровления Збруев приступит к репетициям в спектакле «Перед заходом солнца» по пьесе Герхарта Гауптмана, где у него главная роль. В июне должна состояться премьера.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер подтвердил, что Збруев на днях должен приступить к работе над спектаклем «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина.

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