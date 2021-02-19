В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

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Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«Юрий Мефодьевич чувствует себя хорошо, но пока остаётся в больнице под наблюдением врачей. Что касается премьеры своей новой постановки «Буратино», то спектакль был готов ещё до его болезни», — приводит РИА Новости её слова.

Михайлова отметила, что Соломин посмотрел прогон нового спектакля по видеосвязи и подтвердил, что премьера состоится в назначенный срок: в субботу, 20 февраля.

16 февраля стало известно, что Соломин находится в больнице с коронавирусом.

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