В Малом театре рассказали о состоянии госпитализированного Соломина

Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо и ожидает повторный тест на COVID-19, сообщила директор культурного учреждения Тамара Михайлова.

«У Юрия Мефодьевича всё хорошо. Но карантин ещё проходит. Надеемся, что после следующей пробы выпустят», — цитирует её ТАСС.

По словам директора Малого театра, у Соломина должны взять повторный тест на коронавирус 19 или 20 февраля.

«В любой ситуации ему ещё 14 дней находиться на домашнем карантине», — добавила она.

Тем не менее, как отметила Михайлова, решение по премьере спектакля «Буратино» в постановке Соломина, запланированной на 20 февраля, пока не принято.

«Полным ходом идут репетиции. Завтра у нас генеральный прогон — и будем думать относительно премьерного показа», — пояснила она.

16 февраля стало известно, что Соломин находится в больнице с коронавирусом.