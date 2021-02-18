В Малом театре рассказали о состоянии госпитализированного Соломина
- РИА Новости
«У Юрия Мефодьевича всё хорошо. Но карантин ещё проходит. Надеемся, что после следующей пробы выпустят», — цитирует её ТАСС.
По словам директора Малого театра, у Соломина должны взять повторный тест на коронавирус 19 или 20 февраля.
«В любой ситуации ему ещё 14 дней находиться на домашнем карантине», — добавила она.
Тем не менее, как отметила Михайлова, решение по премьере спектакля «Буратино» в постановке Соломина, запланированной на 20 февраля, пока не принято.
«Полным ходом идут репетиции. Завтра у нас генеральный прогон — и будем думать относительно премьерного показа», — пояснила она.
16 февраля стало известно, что Соломин находится в больнице с коронавирусом.