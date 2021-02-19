В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень метеоопасности из-за морозов

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение о температуре на 7—12 °С ниже нормы действует в Подмосковье до 21:00 субботы, 20 февраля.

В Москве до 13:00 воскресенья, 21 февраля, объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ждёт жителей столицы в выходные дни.