В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень метеоопасности из-за морозов

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень метеоопасности из-за морозов
  • Pixabay

«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение о температуре на 7—12 °С ниже нормы действует в Подмосковье до 21:00 субботы, 20 февраля. 

В Москве до 13:00 воскресенья, 21 февраля, объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ждёт жителей столицы в выходные дни.

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