В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень метеоопасности из-за морозов
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«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о температуре на 7—12 °С ниже нормы действует в Подмосковье до 21:00 субботы, 20 февраля.
В Москве до 13:00 воскресенья, 21 февраля, объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ждёт жителей столицы в выходные дни.