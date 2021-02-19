Синоптик рассказала, когда в столичном регионе наступит весна

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придёт в столичный регион не раньше апреля.
Синоптик рассказала, когда в столичном регионе наступит весна
  • РИА Новости

«Когда придёт тепло и когда растает снег — в марте об этом говорить будет рано. Скорее всего, метеорологическая весна в этом году придёт в самых последних числах марта или даже в первых числах апреля, что не очень сильно отличается от климата, потому что сейчас у нас переход температур через 0 происходит 27 марта», — рассказала метеоролог в беседе с «Москвой 24».

Она также отметила, что первая половина марта будет со значимыми морозами, что свидетельствует о том, что ранней весны в этом году вряд ли стоит ожидать.

Также специалист рекомендует не рассчитывать на резкое потепление. В этом году весенняя погода будет набирать силу постепенно.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидаются сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.

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