Синоптик рассказала, когда в столичном регионе наступит весна

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придёт в столичный регион не раньше апреля.

«Когда придёт тепло и когда растает снег — в марте об этом говорить будет рано. Скорее всего, метеорологическая весна в этом году придёт в самых последних числах марта или даже в первых числах апреля, что не очень сильно отличается от климата, потому что сейчас у нас переход температур через 0 происходит 27 марта», — рассказала метеоролог в беседе с «Москвой 24».

Она также отметила, что первая половина марта будет со значимыми морозами, что свидетельствует о том, что ранней весны в этом году вряд ли стоит ожидать.

Также специалист рекомендует не рассчитывать на резкое потепление. В этом году весенняя погода будет набирать силу постепенно.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидаются сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.