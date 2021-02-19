МЧС предупредило о риске сбоев энергетики и транспорта в ряде регионов

В Дальневосточном, Сибирском, Уральском, Северо-Западном и Южном федеральных округах в пятницу, 19 февраля, возможны сбои в работе энергетических систем и транспорта из-за снега и сильного ветра, предупредили в МЧС России.

«19 февраля существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории Республики Бурятия и Забайкальского края; Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края; Свердловской и Тюменской областей; республик Коми и Карелия, НАО, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей; Краснодарского края», — говорится в сообщении.

19 февраля движение автомобилей по Крымскому мосту было впервые перекрыто в обоих направлениях в связи с сильным снегопадом и ветром.

Агентство «Крыминформ» также передавало, что в Крыму создали оперштаб из-за непогоды.