Кочетова выразила соболезнования в связи со смертью Мягкова

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Полина Полетаева
Заслуженная артистка России Наталья Кочетова в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью актёра Андрея Мягкова.
Кочетова выразила соболезнования в связи со смертью Мягкова
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«Я его помню ещё в спектаклях «Современника», где они с Настей Вознесенской играли. Молодые, лучистые. Он, в общем-то, таким и остался. Он был невероятно талантливым. Он любил то, что делал, любил людей, был очень въедливый и пытливый. Это большая утрата. Он очень большой, крупный, он материк. Ещё один материк уплыл куда-то», — сказала Кочетова.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и многих других.

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