Ахеджакова выразила соболезнования в связи со смертью Мягкова

Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью актёра Андрея Мягкова.

«Я столкнулась с ним в фильмах Рязанова. Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его», — сказала Ахеджакова.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что Мягков был замечательным артистом.

«Замечательный артист! Так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову. Он такой закрытый, молчаливый, но очень лёгкий в работе: не надо долго репетировать, обсуждать. Он был просто замечательный в работе человек! У него были разные образы в кино и на сцене. Это актёр интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала», — сказала она.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и многих других.