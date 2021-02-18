Ахеджакова выразила соболезнования в связи со смертью Мягкова

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью актёра Андрея Мягкова.
Ахеджакова выразила соболезнования в связи со смертью Мягкова
  • РИА Новости

«Я столкнулась с ним в фильмах Рязанова. Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его», — сказала Ахеджакова.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что Мягков был замечательным артистом.

«Замечательный артист! Так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову. Он такой закрытый, молчаливый, но очень лёгкий в работе: не надо долго репетировать, обсуждать. Он был просто замечательный в работе человек! У него были разные образы в кино и на сцене. Это актёр интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала», — сказала она.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и многих других.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить