В Михайловском театре открыли пункт вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В день врачи будут принимать до 50 человек. В прививочном пункте созданы все необходимые условия.
Вакцину сначала смогут получить работники культуры и спортивной сферы. Первым прививку сделал главный дирижёр филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов.
Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, посетивший открытие пункта, в борьбе с COVID-19 массовая вакцинация играет ведущую роль.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.