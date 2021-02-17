В Михайловском театре открыли пункт вакцинации от COVID-19

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В здании Михайловского театра в Санкт-Петербурге открыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса.
В Михайловском театре открыли пункт вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В день врачи будут принимать до 50 человек. В прививочном пункте созданы все необходимые условия.

Вакцину сначала смогут получить работники культуры и спортивной сферы. Первым прививку сделал главный дирижёр филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов.

Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, посетивший открытие пункта, в борьбе с COVID-19 массовая вакцинация играет ведущую роль.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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