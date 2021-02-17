В библиотеках Москвы рассказали об онлайн-программе в честь Дня защитника Отечества

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Библиотеки Москвы организовали онлайн-марафон «Отцы и дети» в честь Дня защитника Отечества.
В библиотеках Москвы рассказали об онлайн-программе в честь Дня защитника Отечества
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Трансляции будут организованы 17 и 18 февраля из «Библиотеки издательств» — читального зала в медиацентре парка «Зарядье».

В онлайн-марафоне примут участие авторы военной прозы и поэзии, а также потомки маршалов Советского Союза. Гости вспомнят подвиги героев Великой Отечественной войны.

Предварительная регистрация для просмотра эфиров не требуется.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и управление развития туристической индустрии города проведут бесплатные экскурсии 20 и 21 февраля.

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