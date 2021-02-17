Михаил Боярский выписан из больницы
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«Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Его здоровью и жизни ничего не угрожает. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене Театра Ленсовета в вечернем спектакле», — рассказал он в видеообращении на своей странице в Instagram.
Сын Боярского также поблагодарил всех за добрые пожелания.
Ранее ФАН со ссылкой на источник передавало, что Театр имени Ленсовета может отменить спектакль 18 февраля из-за болезни Боярского.
16 февраля Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.