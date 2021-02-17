Михаил Боярский выписан из больницы

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Народный артист России Михаил Боярский выписан из больницы Санкт-Петербурга и планирует 18 февраля принять участие в спектакле Театра имени Ленсовета, сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Михаил Боярский выписан из больницы
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Его здоровью и жизни ничего не угрожает. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене Театра Ленсовета в вечернем спектакле», — рассказал он в видеообращении на своей странице в Instagram.

Сын Боярского также поблагодарил всех за добрые пожелания.

Ранее ФАН со ссылкой на источник передавало, что Театр имени Ленсовета может отменить спектакль 18 февраля из-за болезни Боярского.

16 февраля Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.

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