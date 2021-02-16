Актёр Михаил Боярский попал в больницу в Петербурге

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Народный артист России Михаил Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.
Актёр Михаил Боярский попал в больницу в Петербурге
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Ларису Луппиан.

«Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38 °С, правда, не такая уж высокая, и слабость большая», — сказала она.

По её словам, в настоящий момент он чувствует себя хорошо. Врачи пока не решили, стоит его отправить домой или пока оставить в больнице.

Луппиан подчеркнула, что Боярский находится не в отделении для больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.

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