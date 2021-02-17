СМИ: Театр имени Ленсовета может отменить спектакль из-за болезни Боярского
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.
Как утверждается, в театре ждут решения директора.
«Пока спектакль не отменён, но всё будет зависеть от состояния здоровья Боярского», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.
Сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что жизни и здоровью отца ничего не угрожает.