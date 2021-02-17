СМИ: Театр имени Ленсовета может отменить спектакль из-за болезни Боярского

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Театр имени Ленсовета может отменить показ спектакля «Смешанные чувства» в четверг, 18 февраля, из-за болезни актёра Михаила Боярского.
СМИ: Театр имени Ленсовета может отменить спектакль из-за болезни Боярского
  • © Zamir Usmanov / Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Как утверждается, в театре ждут решения директора.

«Пока спектакль не отменён, но всё будет зависеть от состояния здоровья Боярского», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.

Сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что жизни и здоровью отца ничего не угрожает.

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