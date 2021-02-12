В Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня всех влюблённых

В Москве рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню всех влюблённых.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Тематические программы подготовили музеи, галереи, парки и загсы.

К примеру, в парке «Зарядье» Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина представит свою версию балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

На ВДНХ состоится торжественная церемония заключения брака на катке. Также запланированы лекции и экскурсии о любви.

Бесплатные экскурсионные программы пройдут в Государственном историческом музее.

Ранее психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги Лариса Бедова дала рекомендации по выбору подарка мужчинам на День святого Валентина.

Сайт «Москва 24» сообщал, что парки и музеи Москвы подготовили программу для детей на 8—14 февраля.