Психолог дала рекомендации по выбору подарка мужчинам на День святого Валентина

Психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги Лариса Бедова дала рекомендации по выбору подарка мужчинам на День святого Валентина.

«Подарок всегда состоит из нескольких составляющих: одно — это то, что вы видите, — утилитарное или эстетическое, а второе — это отношение человека, которое зашифровано в этом подарке. Поэтому, если вы дарите безличный подарок, то в нём нет вас», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как считает эксперт, если подарить сертификат или стандартный набор из магазина, то эмоциональная часть презента автоматически обесценивается.

Бедова рекомендует изучить предпочтения и интересы мужчины.

«Посмотрите на увлечения и хобби, посмотрите на то, что у человека вызывает больше всего эмоций, и, если вы это узнаете, вот этот подарок будет соответствовать наполнению, тогда он будет соответствовать ожиданиям и порадует», — пояснила она.

В 2020 году семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН оценила сообщения о снижении популярности Дня всех влюблённых в России.