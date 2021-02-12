В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
В регионе, кроме Сочи, ожидаются очень сильные дождь и снег. 13 и 14 февраля местами возможна сильная метель. Также прогнозируют налипание мокрого снега.
Спасатели напомнили, что во время непогоды возможно ухудшение видимости, увеличение количества ДТП и случаев травматизма, повреждение линий электропередачи.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU предупредила о резком изменении погоды.