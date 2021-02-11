В Гидрометцентре предупредили о резком изменении погоды в Челябинске

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Начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва предупредила о резком изменении погоды.
В Гидрометцентре предупредили о резком изменении погоды в Челябинске
  • РИА Новости

«В Челябинске к выходным ожидается существенное потепление до плюсовых значений. Оно будет кратковременным и уже на следующей неделе сменится новой волной похолодания», — сказала она в беседе с URA.RU.

По её словам, аномальными февральские перепады температуры пока назвать нельзя.

«Февральские температуры пока не побили рекорды прошлых лет. Так абсолютный максимум температуры в Челябинске был в 2004 году и составил +9 ˚С. Абсолютный минимум — в 1976 году, когда было -45 ˚С», — отметила Ячменёва.

Синоптик добавила, что в последние годы такие перепады температур случаются чаще.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН прокомментировал похолодание в Москве.

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