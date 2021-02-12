Кустурица привился вакциной «Спутник V»

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — приводятся его слова на странице ведомства в Facebook.

Кустурица отметил, что большинство сербов верят в эффективность российской вакцины.

«Они считают её самой лучшей вакциной и надеются, что её будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная», — заявил режиссёр.

Ранее народный артист России Юрий Стоянов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как сделал прививку от COVID-19.