Кустурица привился вакциной «Спутник V»
- © REUTERS/Agustin Marcarian
«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — приводятся его слова на странице ведомства в Facebook.
Кустурица отметил, что большинство сербов верят в эффективность российской вакцины.
«Они считают её самой лучшей вакциной и надеются, что её будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная», — заявил режиссёр.
Ранее народный артист России Юрий Стоянов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как сделал прививку от COVID-19.