Вильфанд рассказал о похолодании на юге Европейской России

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Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры на юге Европейской России до аномальных значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге происходит понижение температуры, с четверга понижение, а в субботу температура будет понижаться до отрицательных значений, а в субботу уже и днём будут отрицательные значения в Крыму», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, температура понизится за три дня на 20-25 градусов.

«И будет усиливаться ветер до 25 м/с, а в горах до 35 м/с. Для жизнедеятельности Крыма будет сложный период — 12 и 13 февраля. А затем уже будет аномально холодная погода, …будет на 7-9 градусов ниже нормы», — добавил синоптик.

Он также отметил, что аналогичная ситуация сложится на юге Краснодарского края и на Черноморском побережье.

Ранее Вильфанд сообщил, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с понедельника, 15 февраля, температура опустится до -25 °С.

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