Синоптики прогнозируют очередную волну аномального холода в ЦФО

В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с понедельника, 15 февраля, температура опустится до -25 °С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в выходные повысится — максимальная температура днём составит -9...-13 °C, ночью — -13...15 °C. Это на 3—4 °C ниже нормы, но в понедельник опять ожидается похолодание. Ночью в понедельник уже будет -18...23 °C, в ночь на вторник — до -25 °C», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, небольшое потепление в выходные жители ЦФО «почти не смогут ощутить».

Как отметил синоптик, дневная температура со следующей недели будет опускаться до -16 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в марте.