В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах России в марте

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в марте.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что из дальневосточных регионов в зоне холода может оказаться Камчатский край. В остальных регионах Дальнего Востока март ожидается тёплым.

Выше нормы температура прогнозируется почти на всей территории Сибири. На Урале мартовские температуры будут в пределах нормы.

Что касается столичного региона, то, по словам Паршиной, среднемесячная температура в Москве в марте составляет -2,2 °С.

«Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнётся повышение температуры», — сказала она.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 11 февраля в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные морозы.