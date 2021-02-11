В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах России в марте

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в марте.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах России в марте
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что из дальневосточных регионов в зоне холода может оказаться Камчатский край. В остальных регионах Дальнего Востока март ожидается тёплым.

Выше нормы температура прогнозируется почти на всей территории Сибири. На Урале мартовские температуры будут в пределах нормы.

Что касается столичного региона, то, по словам Паршиной, среднемесячная температура в Москве в марте составляет -2,2 °С.

«Это совсем не весенний месяц для средней полосы. Только 27 марта среднесуточная температура будет равняться нулю. А затем уже начнётся повышение температуры», — сказала она.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 11 февраля в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные морозы.

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