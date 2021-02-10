В Челябинской и Курганской областях предупредили о морозах до -36 ˚С

В ночь на 11 февраля в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные морозы, заявили в управлении федеральных автодорог «Южный Урал».

Об этом сообщает URA.RU.

«По прогнозам синоптиков, в ночь с 10 на 11 февраля местами при прояснении ожидается низкая температура воздуха до -36 ˚С. Просим автомобилистов учесть это при подготовке к поездкам, соблюдать скоростной режим и дистанцию, соответствующую погодным условиям», — сказали в управлении.

Там также отметили, что на участках трасс федерального значения организовано круглосуточное дежурство. Работают пункты обогрева и питания.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН прокомментировал похолодание в Москве.