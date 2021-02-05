Кинофестиваль «Горький fest» посвятят 800-летию Нижнего Новгорода

Кинофестиваль «Горький fest» в 2021 году посвятят 800-летию Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает newsnn.ru.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился в Москве с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером Оксаной Михеевой.

«Двойной юбилей — двойная ответственность для нас как для организаторов. Но мы готовы сделать всё на высшем уровне. Уверен, что у нас получится яркое событие», — сказал Пореченков.

Михеева, со своей стороны, заявила, что подготовка юбилейной программы уже началась.

«В этом году мы планируем задействовать для показов новые городские пространства и арт-площадки. Надеюсь, что нам удастся реализовать все наши планы», — отметила она.

Ранее сообщалось, что представлен план мероприятий в честь 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.

«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.