Кинофестиваль «Горький fest» посвятят 800-летию Нижнего Новгорода

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Кинофестиваль «Горький fest» в 2021 году посвятят 800-летию Нижнего Новгорода.
Кинофестиваль «Горький fest» посвятят 800-летию Нижнего Новгорода
  • © Артем Житенев
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился в Москве с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером Оксаной Михеевой.

«Двойной юбилей — двойная ответственность для нас как для организаторов. Но мы готовы сделать всё на высшем уровне. Уверен, что у нас получится яркое событие», — сказал Пореченков.

Михеева, со своей стороны, заявила, что подготовка юбилейной программы уже началась.

«В этом году мы планируем задействовать для показов новые городские пространства и арт-площадки. Надеюсь, что нам удастся реализовать все наши планы», — отметила она.

Ранее сообщалось, что представлен план мероприятий в честь 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода.

«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.

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