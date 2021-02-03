В Москве утвердили предмет охраны дома Еропкина
- © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Здание, изначально двухэтажное, было построено в 1764—1772 годах архитектором Матвеем Казаковым, который сохранил при возведении особняка фрагменты старинных палат.
«В этом особняке устраивали блестящие балы, на которых нередко бывал в детстве Александр Сергеевич Пушкин. Помещения дома отличались необыкновенной роскошью, здесь была даже своя домовая церковь», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Александровскому бульвару на Красной улице в Краснодаре присвоили статус объекта культурного наследия.