В Москве утвердили предмет охраны дома Еропкина

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны дома Еропкина на Остоженке.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание, изначально двухэтажное, было построено в 1764—1772 годах архитектором Матвеем Казаковым, который сохранил при возведении особняка фрагменты старинных палат.

«В этом особняке устраивали блестящие балы, на которых нередко бывал в детстве Александр Сергеевич Пушкин. Помещения дома отличались необыкновенной роскошью, здесь была даже своя домовая церковь», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Александровскому бульвару на Красной улице в Краснодаре присвоили статус объекта культурного наследия.