В Москве утвердили предмет охраны дома Еропкина

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Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны дома Еропкина на Остоженке.
В Москве утвердили предмет охраны дома Еропкина
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание, изначально двухэтажное, было построено в 1764—1772 годах архитектором Матвеем Казаковым, который сохранил при возведении особняка фрагменты старинных палат.

«В этом особняке устраивали блестящие балы, на которых нередко бывал в детстве Александр Сергеевич Пушкин. Помещения дома отличались необыкновенной роскошью, здесь была даже своя домовая церковь», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Александровскому бульвару на Красной улице в Краснодаре присвоили статус объекта культурного наследия.

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