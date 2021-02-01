В Краснодаре один из бульваров получил статус объекта культурного наследия

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Александровскому бульвару на Красной улице в Краснодаре присвоили статус объекта культурного наследия, сообщили в администрации города 31 января.
В Краснодаре один из бульваров получил статус объекта культурного наследия
  • © Пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Такое решение приняло краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Теперь территория бульвара включена в единый реестр памятников истории и культуры как объект культурного наследия регионального значения.

Кроме того, в приказе указаны ценные строения и памятники, а также исторически ценные градоформирующие объекты. Среди них Дом союзов, жилой дом купца Угнивенко, стадион «Динамо», кинотеатр «Аврора», памятник 200-летия Кубанского казачьего войска, Женская учительская семинария и ещё 45 объектов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что ансамбль Рижского вокзала в столице добавили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

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