В «Ленкоме» рассказали о самочувствии Збруева

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о самочувствии народного артиста РСФСР Александра Збруева.

«Я дозвонился Збруеву и к радости своей узнал, что все разговоры о его якобы госпитализации — полная ерунда. Он дома, чувствует себя хорошо, настроение бодрое, готовится к важному событию в своей творческой жизни — мы будем ставить пьесу, которую он сам выбрал и предложил», — заявил Варшавер в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь идёт о постановке «Перед заходом солнца», в которой Збруев будет играть главную роль.

Сам Збруев в беседе с Life.ru подтвердил, что у него повторно диагностировали пневмонию.

«Заболел я четыре дня назад, сегодня уже пятый день. Врачи говорят, мол, ещё меня подержат. Диагноз у меня «пневмония». Уже сделали КТ: есть 16% поражения лёгких — воспаление в правом, а левое свободно», — сообщил он.

Ранее народный артист России Иван Краско рассказал о своём самочувствии после COVID-19.