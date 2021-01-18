Народный артист России Иван Краско рассказал о своём самочувствии после COVID-19.

«У меня коронавирус прошёл в лёгкой форме, однако даже после выздоровления я был в каком-то «нулевом» состоянии — сил ни на что не было. Однако я пролежал в санатории, вернулся домой, и бессилие начало проходить. Сейчас я в порядке, готовлюсь к спектаклю», — цитирует актёра «Петербургский дневник».

По словам Краско, он очень соскучился по сцене.

27 января артист планирует принять участие в спектакле «Я вернулся в мой город» Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лия Ахеджакова, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19, выписана.

Доктор медицинских наук инфекционист-иммунолог Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.