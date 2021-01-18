Заболевшая коронавирусом Ахеджакова выписана из больницы
Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19, выписана, сообщили в театре «Современник».
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
«Лия Меджидовна выписана из больницы», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Ахеджакова находится в стабильном состоянии в обычной палате.
9 января стало известно, что Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом.
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