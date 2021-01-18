Заболевшая коронавирусом Ахеджакова выписана из больницы

Народная артистка России Лия Ахеджакова, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19, выписана, сообщили в театре «Современник».

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«Лия Меджидовна выписана из больницы», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее сообщалось, что Ахеджакова находится в стабильном состоянии в обычной палате. 9 января стало известно, что Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом.