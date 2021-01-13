В «Современнике» рассказали о здоровье заболевшей COVID-19 Ахеджаковой

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Народная артистка России Лия Ахеджакова, госпитализированная с коронавирусной инфекцией COVID-19, находится в стабильном состоянии в обычной палате, сообщил директор театра «Современник» Игорь Попов.
В «Современнике» рассказали о здоровье заболевшей COVID-19 Ахеджаковой
  • РИА Новости

«Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние её стабильное, лежит в обычной палате», — цитирует его РИА Новости.

9 января стало известно, что Ахеджакова находится с коронавирусом в одной из московских больниц.

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