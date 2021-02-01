В Москве 1 февраля ожидается до -4 °C

Короткая ссылка
В Москве в понедельник, 1 февраля, ожидается до -4 °C.
В Москве 1 февраля ожидается до -4 °C
  • РИА Новости

Как пишет «Взгляд» со ссылкой на сайт Росгидромета, по прогнозу синоптиков, в первой половине понедельника в столице будет -4 °C. Вечером столбики термометров в Москве покажут -3 °C, возможен небольшой снег, гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный, 3—5 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально тёплая погода установится практически на всей территории страны с четверга, 4 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить