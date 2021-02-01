В Москве 1 февраля ожидается до -4 °C

В Москве в понедельник, 1 февраля, ожидается до -4 °C.

Как пишет «Взгляд» со ссылкой на сайт Росгидромета, по прогнозу синоптиков, в первой половине понедельника в столице будет -4 °C. Вечером столбики термометров в Москве покажут -3 °C, возможен небольшой снег, гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный, 3—5 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально тёплая погода установится практически на всей территории страны с четверга, 4 февраля.