Вильфанд предупредил об аномальном тепле в конце недели в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально тёплая погода установится практически на всей территории России с четверга.

«Положительные аномалии захватывают почти всю территорию России уже в четверг. Температурный фон около нормы будет только в Амурской области, Хабаровске», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, температура на большей части страны будет на 4-18 градусов выше нормы. Самые заметные аномалии ожидают Урал и юг Западной Сибири.

При этом он добавил, что СЗФО и Московский регион, напротив, ожидает аномальный холод в конце рабочей недели.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале.