Вильфанд предупредил об аномальном тепле в конце недели в России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально тёплая погода установится практически на всей территории России с четверга.

«Положительные аномалии захватывают почти всю территорию России уже в четверг. Температурный фон около нормы будет только в Амурской области, Хабаровске», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, температура на большей части страны будет на 4-18 градусов выше нормы. Самые заметные аномалии ожидают Урал и юг Западной Сибири.

При этом он добавил, что СЗФО и Московский регион, напротив, ожидает аномальный холод в конце рабочей недели.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить