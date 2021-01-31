Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале.

Он сообщил, что «на европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, класс выше нормы — в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе».

«Также средмесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, в феврале температура ниже нормы будет в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области, выше нормы — на Чукотке и в Магаданской области.

«На остальных территориях температура будет около нормы. Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве прогнозируются сильный ветер и гололедица. 

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