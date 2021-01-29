«Херсонес Таврический» продлил акцию «Музей для врачей»

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» продлил акцию «Музей для врачей» до конца 2021 года.
«Херсонес Таврический» продлил акцию «Музей для врачей»
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Медицинские работники со всей России могут бесплатно в составе организованной группы (до 15 человек) посетить обзорные экскурсии «Херсонес — город двух тысячелетий» и «Херсонес — город под открытым небом», — заявили в пресс-службе музея.

Также можно бесплатно пройти на территорию заповедника, посетить постоянные экспозиции и временные выставки.

В 2020 году в музее побывали более 600 медиков из регионов России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.

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