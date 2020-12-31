Медики смогут посещать музеи Подмосковья бесплатно в 2021 году

Медицинские работники смогут бесплатно посещать государственные музеи Московской области в течение 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Для входа потребуется документ, подтверждающий работу по профессии. Такая возможность появится благодаря акции «Музей — медикам».

Экскурсии будут проводиться платно, по предварительной записи. Все культурные центры региона станут работать по новым стандартам безопасности.

Ранее «Известия» сообщили, что московским медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, вручили ордена Пирогова и медали Луки Крымского.