Иншаков назвал Ланового настоящим большим актёром

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Актёр и каскадёр Александр Иншаков выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, с которым снимался в фильме «Рыцарский замок».
Иншаков назвал Ланового настоящим большим актёром
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Ушла целая веха нашей жизни — это «Павел Корчагин», «Офицеры», «Война и мир» и много других замечательных фильмов. Все его роли запоминающиеся, фантастические. Мне повезло с ним работать и жить рядом. Воспоминания у меня только самые тёплые», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Иншаков, Лановой был настоящим большим актёром.

Со своей стороны, заслуженная артистка России Елена Сотникова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвала Ланового великим артистом.

«Он настоящая звезда, но он никогда не называл себя звездой, как сейчас современные артисты. Он великая легенда», — отметила она.

По её словам, с Лановым было очень просто общаться и работать.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.

Артист скончался на 88-м году жизни 28 января.

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