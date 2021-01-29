Иншаков назвал Ланового настоящим большим актёром

Актёр и каскадёр Александр Иншаков выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, с которым снимался в фильме «Рыцарский замок».

«Ушла целая веха нашей жизни — это «Павел Корчагин», «Офицеры», «Война и мир» и много других замечательных фильмов. Все его роли запоминающиеся, фантастические. Мне повезло с ним работать и жить рядом. Воспоминания у меня только самые тёплые», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Иншаков, Лановой был настоящим большим актёром.

Со своей стороны, заслуженная артистка России Елена Сотникова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвала Ланового великим артистом.

«Он настоящая звезда, но он никогда не называл себя звездой, как сейчас современные артисты. Он великая легенда», — отметила она.

По её словам, с Лановым было очень просто общаться и работать.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.

Артист скончался на 88-м году жизни 28 января.